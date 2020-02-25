Семерых прибывших с Diamond Princess россиян поместили на карантин

08:40
Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Россияне, вернувшиеся с круизного лайнера Diamond Princess, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом COVID-19, отправлены на карантин в инфекционную больницу. Они пробудут под наблюдением две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
"Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса", – говорится в сообщении.
Как уточняется, состояние всех вернувшихся удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме.
По данным Роспотребнадзора, в пунктах пропуска Приморья за минувшие сутки было досмотрено более двух тысяч человек. Всего же с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания.
Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в Йокогаме. 19 февраля он был снят.
С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры. В их числе были и россияне.
Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.
Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
Согласно последним данным, число зараженных в Китае превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек.
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