Соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт

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Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, у которых не был выявлен коронавирус, начнут покидать судно в среду, 19 февраля. Некоторым же из незараженных придется остаться на борту, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.

В настоящее время все пассажиры корабля сдали анализы для проверки.

"Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно", – сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

Круизное судно вышло из японского порта в двухнедельное плавание 20 января. 3 февраля выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. После этого лайнер поместили на двухнедельный карантин. С каждым днем количество заразившихся новым типом пневмонии увеличивалось. Эвакуацию пассажиров с него начали только 17 февраля.

Ранее коронавирус был выявлен у россиянки, находящейся на борту Diamond Princess. Отмечалось, что женщину планировали доставить в больницу для курса лечения. Общее число заболевших составило 454 человека.