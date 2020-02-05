Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:08

Туристы на круизном лайнере в Японии пробудут на карантине две недели

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Туристы, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, останутся на карантине еще минимум две недели, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди них 24 россиянина.

Лайнер останется на карантине в Иокогаме. Связано это с тем, что у 10 пассажиров выявили новый тип коронавируса – у двух австралийцев, трех японцев, троих туристов из Гонконга, одного туриста из США, а также члена экипажа из Филиппин. У россиян вирус не обнаружили.

Инфицированных доставили на берег водным транспортом японской береговой охраны, а затем в местные больницы.

Diamond Princess вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. На борту лайнера находились 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. 25 января он сошел в Гонконге. В связи с этим лайнер направили на карантин, а всех пассажиров и членов проверили на наличие вируса.

Посольство РФ в Японии занимается выяснением всех обстоятельств вокруг сложившейся ситуации. В дипведомстве готовы оказать любое содействие японским властям по этому вопросу.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

Коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

Читайте также

Сюжет: Коронавирус в Китае

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика