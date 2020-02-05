Туристы на круизном лайнере в Японии пробудут на карантине две недели

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Туристы, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, останутся на карантине еще минимум две недели, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди них 24 россиянина.

Лайнер останется на карантине в Иокогаме. Связано это с тем, что у 10 пассажиров выявили новый тип коронавируса – у двух австралийцев, трех японцев, троих туристов из Гонконга, одного туриста из США, а также члена экипажа из Филиппин. У россиян вирус не обнаружили.

Инфицированных доставили на берег водным транспортом японской береговой охраны, а затем в местные больницы.

Diamond Princess вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. На борту лайнера находились 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. 25 января он сошел в Гонконге. В связи с этим лайнер направили на карантин, а всех пассажиров и членов проверили на наличие вируса.

Посольство РФ в Японии занимается выяснением всех обстоятельств вокруг сложившейся ситуации. В дипведомстве готовы оказать любое содействие японским властям по этому вопросу.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.