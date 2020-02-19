На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

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С борта круизного лайнера Diamond Princess спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры.

У судна туристов ожидают десятки автобусов, сообщает РИА Новости. Известно, что первой на берег сошла пожилая женщина.

Планируется, что в среду, 19 февраля, лайнер покинут порядка 500 человек. Это люди пожилого возраста, у которых не выявили заболевание новым типом пневмонии.

Всего на судне находятся 3700 пассажиров и членов экипажа. Из них у 542 человек обнаружен коронавирус. Среди них – американцы, украинцы, россияне, израильтяне и граждане других стран.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находилось на двухнедельном карантине в Иокогаме.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии россиян на лайнере Diamond Princess. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, гражданам РФ оказывается вся необходимая помощь.