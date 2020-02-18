В Минздраве рассказали о состоянии россиян на лайнере Diamond Princess

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Россиянам с подозрением на коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в Японии оказывается необходимая помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Помощь вся оказывается. Они не являются тяжело больными... Я думаю, что это ситуация штатная", – заявил Мурашко.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера коронавирусом заразился муж россиянки, у которой ранее предполагали наличие вируса. Женщину доставили в одну из больниц японской префектуры Канагава.

Предполагается, что пассажиры, у которых не выявлен коронавирус, начнут покидать судно 19 февраля. Однако находившимся в одной каюте с инфицированными придется остаться на карантине до убеждения отсутствия у них признаков заболевания.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. Общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 540 человек.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID–19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

По последним данным на 18 февраля, число инфицированных в Китае составило 72,4 тысячи граждан. Количество летальных исходов в Китае – почти 1,9 тысячи человек, выздоровело 12,5 тысячи человек.