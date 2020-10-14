В России выявлен 14 231 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщил Оперштаб.

Среди них у 3 585 человек отсутствовали клинические проявления болезни. На Москву пришлось 4 573 новых случая коронавируса, на Санкт-Петербург – 602, на Московскую область – 429, на Ростовскую область – 280, Нижегородскую область – 277, Воронежскую область – 216, Свердловскую область – 211.

В Ханты-Мансийском АО зафиксировано 199 новых случаев, в Архангельской области и Красноярском крае – по 195, в Иркутской области – 179, в Кемеровской области – 176, в Томской области – 175, в Забайкальском крае – 173, в Алтайском крае – 172, в Ульяновской области – 170.

Всего на территории РФ зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболевших COVID-19 наблюдался в Чукотском автономном округе (0%) и Чеченской республике (0,2 %).

За минувшие 24 часа в России подтвердили 239 летальных случаев из-за коронавируса. Всего из-за осложнений, связанных с COVID-19, в России скончались 23 205 пациентов.

7 920 человек вылечились от COVID-19 за последние сутки в России. За все время пандемии в РФ выздоровели от коронавируса 1 039 705 человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.

В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

