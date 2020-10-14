Ряд препаратов для лечения коронавируса включили в перечень жизненно важных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство расширило список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), включив в него ряд препаратов от COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП, туда вошли ряд препаратов, касаемые лечения новой коронавирусной инфекции", – сказал Мурашко.

При этом, глава ведомства не уточнил, какие именно это лекарства. По его словам, на данный момент идет процедура регистрации предельных цен.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассматривают возможность внесения лекарства "Фавипиравир" в список ЖНВЛП. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отмечал, что компания-производитель уже готовится подать заявку на одобрение в ведомство.

Также Морозов напомнил, что, помимо "Фавипиравира", есть и другие лекарства для борьбы с коронавирусом, однако разработаны они именно на основе первого упомянутого препарата.

Мурашко ранее заявлял, что Федеральная антимонопольная служба будет регулировать цены на некоторые препараты против COVID-19. Глава ведомства объяснил, что это связано с поступлением ряда лекарств в амбулаторное применение.

