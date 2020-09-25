ФАС будет регулировать цены на некоторые препараты против COVID-19 – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Федеральная антимонопольная служба начнет регулировать цены на некоторые препараты, которые используют для лечения коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"Новая лекарственная терапия, которая появилась, – ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, и сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов", – сказал министр. По словам Мурашко, ФАС и министерство здравоохранения России начнут следить за ценами на лекарства, нужные для лечения COVID-19.
11 августа в РФ была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он называется "Спутник V".
Кроме того, известно, что препарат от коронавируса "Авифавир" будет стоить 8 тысяч рублей. В конце мая он получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ.
В России выявлено 1 136 048 случаев COVID-19, вылечились 934 146 человек, скончались 20 056.
В России зафиксировали 7 212 новых случаев коронавируса
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