Препарат от коронавируса "Авифавир" будет стоить 8 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цена препарата от коронавируса "Авифавир" в аптеках составит восемь тысяч рублей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, производители намерены работать над снижением цены в дальнейшем. Кроме того, в будущем возможно включение препарата в перечень жизненно важных лекарств в России. В больницах "Авифавир" доступен бесплатно.
"Что касается аптек, мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч рублей – это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около 8 тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов", – цитирует Дмитриева РИА Новости.
В конце мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Он оказался первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. 3 июня препарат включили в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
В августе РФПИ и группа компаний "ХимРар" приступили к экспорту препарата в Белоруссию и Казахстан. Также продолжаются переговоры с некоторыми государствами Латинской Америки, странами СНГ и Ближнего Востока.
Ранее в аптеках России начались продажи препарата от коронавируса "Арепливир". Лекарство заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.
Сообщалось, что упаковка лекарства от коронавируса в розницу стоит от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов. Председатель совета директоров компании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый заявил, что высокая цена препарата обусловлена тем, что он спасает жизни.
ФАС проверит обоснованность цены препарата от коронавируса "Арепливир"
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