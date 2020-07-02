РФ начала экспорт лекарства для лечения коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" приступили к экспорту препарата для лечения коронавируса "Авифавир". Речь идет о поставках в Белоруссию, заявили РИА Новости в организации.

Помимо того, в скором времени запланированы поставки данного лекарства в Казахстан. В настоящий момент, как уточняется, продолжаются переговоры с некоторыми государствами Латинской Америки. Заинтересованы в них и страны СНГ, а также Ближнего Востока.

В конце мая "Авифавир"получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Он оказался первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

С учетом решения властей Соединенных Штатов покупать практически 100% произведенного "Ремдесивира" в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам, обращает внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом", – отметил Дмитриев.

В России выявлен 661 165 случай COVID-19, вылечилось 428 978 человек, скончались 9 683.

Ранее сообщалось, что добровольцы рассказали о состоянии после испытания российской вакцины от COVID-19. По словам курсанта выпускного курса Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова добровольца Натальи, ее самочувствие после введения препарата также не поменялось.