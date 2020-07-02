В России выявлено 6 760 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 662 выявленных случая, на Московскую область – 317, Ханты-Мансийский АО – 266, Санкт-Петербург – 258, Иркутскую область – 243, Нижегородскую область – 234, Свердловскую область – 224.

В Ямало-Ненецком АО зарегистрировали 197 случаев коронавируса, в Калмыкии – 194, Воронежской области – 154, Мурманской области – 139, в Красноярском крае – 137, в Челябинской области – 134, в Архангельской области – 116, в Республике Тыва – 112, в Ульяновской области – 105, в Саратовской области – 99.

На Ставропольский край пришлось 93 новых пациента, на Новосибирскую область – 92, Ростовскую область – 90, Волгоградскую область – 89, Хабаровский край – 86, Омскую область – 79, Оренбургскую и Тюменскую области – по 76, Алтайский и Приморский края – по 75, на Тульскую область – 74, Пензенскую и Самарскую области – по 73.

В Карачаево-Черкесии зафиксировали 69 случаев, в Ивановской области – 68, в Республике Алтай – 64, Дагестане – 63, Чувашии – 60, Краснодарском крае – 59, Пермском крае – 58, Ленинградской и Томской областях – по 57, в Курской области – 55, в Белгородской и Брянской областях – по 54, в Калужской области и Забайкальском крае – по 51.

На Коми пришлось 50 новых случаев, на Владимирскую область, Кабардино-Балкарию, Республику Саха и Камчатский край – по 48, на Новгородскую область – 47, Адыгею – 46, Псковскую область и Башкирию – по 45, Тамбовскую и Тверскую области – по 44, Магаданскую область – 42, Ярославскую область, Карелию и Кемеровскую область – по 41, Рязанскую, Смоленскую и Курганскую области – по 40.

В Татарстане зафиксировали 39 случаев COVID-19, в Липецкой области и Мордовии – 36, в Орловской и Астраханской областях – по 35, в Бурятии – 34, Хакасии и Амурской области – 31, Республике Марий Эл и Кировской области – по 30, в Сахалинской области – 25, в Костромской области и Северной Осетии – по 21, в Ингушетии и Удмуртии – по 19.

В Вологодской области за сутки зарегистрировали 18 пациентов, в Калининградской области – 17, Чечне – 13, Крыму – 7, Еврейской АО – 2 и Севастополе – 1.

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса. За сутки умерли 147 человек, за весь период зафиксировано 9 683 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 6 047 человек, за все время – 428 978 человек.

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Россия готова организовать поставки вакцины от коронавируса на мировой рынок. Аналогичное решение согласовано для тест-систем.

Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.

