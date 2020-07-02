В России выявлено 6 760 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 662 выявленных случая, на Московскую область – 317, Ханты-Мансийский АО – 266, Санкт-Петербург – 258, Иркутскую область – 243, Нижегородскую область – 234, Свердловскую область – 224.
В Ямало-Ненецком АО зарегистрировали 197 случаев коронавируса, в Калмыкии – 194, Воронежской области – 154, Мурманской области – 139, в Красноярском крае – 137, в Челябинской области – 134, в Архангельской области – 116, в Республике Тыва – 112, в Ульяновской области – 105, в Саратовской области – 99.
На Ставропольский край пришлось 93 новых пациента, на Новосибирскую область – 92, Ростовскую область – 90, Волгоградскую область – 89, Хабаровский край – 86, Омскую область – 79, Оренбургскую и Тюменскую области – по 76, Алтайский и Приморский края – по 75, на Тульскую область – 74, Пензенскую и Самарскую области – по 73.
В Карачаево-Черкесии зафиксировали 69 случаев, в Ивановской области – 68, в Республике Алтай – 64, Дагестане – 63, Чувашии – 60, Краснодарском крае – 59, Пермском крае – 58, Ленинградской и Томской областях – по 57, в Курской области – 55, в Белгородской и Брянской областях – по 54, в Калужской области и Забайкальском крае – по 51.
На Коми пришлось 50 новых случаев, на Владимирскую область, Кабардино-Балкарию, Республику Саха и Камчатский край – по 48, на Новгородскую область – 47, Адыгею – 46, Псковскую область и Башкирию – по 45, Тамбовскую и Тверскую области – по 44, Магаданскую область – 42, Ярославскую область, Карелию и Кемеровскую область – по 41, Рязанскую, Смоленскую и Курганскую области – по 40.
В Татарстане зафиксировали 39 случаев COVID-19, в Липецкой области и Мордовии – 36, в Орловской и Астраханской областях – по 35, в Бурятии – 34, Хакасии и Амурской области – 31, Республике Марий Эл и Кировской области – по 30, в Сахалинской области – 25, в Костромской области и Северной Осетии – по 21, в Ингушетии и Удмуртии – по 19.
В Вологодской области за сутки зарегистрировали 18 пациентов, в Калининградской области – 17, Чечне – 13, Крыму – 7, Еврейской АО – 2 и Севастополе – 1.
Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса. За сутки умерли 147 человек, за весь период зафиксировано 9 683 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 6 047 человек, за все время – 428 978 человек.
Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Россия готова организовать поставки вакцины от коронавируса на мировой рынок. Аналогичное решение согласовано для тест-систем.
Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.
В Китае успешно протестировали два типа вакцин против COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: