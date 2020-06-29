Добровольцы рассказали о своем состоянии при испытании российской вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Добровольцы поделились мнением о своем состоянии при испытании российской вакцины от COVID-19. Об этом пишет газета "Красная звезда".

Так, одним из добровольцев стал капитан медицинской службы Артур. Он рассказал, что после введения вакцины продолжил чувствовать себя хорошо.

"Волнения не было абсолютно, а ощущения – как при любой детской прививке. На следующие сутки тоже чувствовал себя как обычно", – отметил собеседник издания.

По словам курсанта выпускного курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова добровольца Натальи, ее самочувствие после введения препарата также не поменялось.

"Никаких изменений после вакцинации не почувствовала, хоть сейчас готова в бой", – подчеркнула доброволец.

Она добавила, что участники испытаний оказывают большую помощь медицине тем, что помогут спасти большое количество жизней в дальнейшем.

Данные добровольцев подтвердил анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев. Он заявил, что врачи регулярно проводят медицинский осмотр испытуемых первой и второй групп.

"Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", – сказал Чихляев.

Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.

23 июня вакцину ввели еще 20-ти добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте.

Клинические исследования планируется закончить до конца июля.