Добровольцы рассказали о своем состоянии при испытании российской вакцины от COVID-19

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Добровольцы поделились мнением о своем состоянии при испытании российской вакцины от COVID-19. Об этом пишет газета "Красная звезда".
Так, одним из добровольцев стал капитан медицинской службы Артур. Он рассказал, что после введения вакцины продолжил чувствовать себя хорошо.
"Волнения не было абсолютно, а ощущения – как при любой детской прививке. На следующие сутки тоже чувствовал себя как обычно", – отметил собеседник издания.
По словам курсанта выпускного курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова добровольца Натальи, ее самочувствие после введения препарата также не поменялось.
"Никаких изменений после вакцинации не почувствовала, хоть сейчас готова в бой", – подчеркнула доброволец.
Она добавила, что участники испытаний оказывают большую помощь медицине тем, что помогут спасти большое количество жизней в дальнейшем.
Данные добровольцев подтвердил анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев. Он заявил, что врачи регулярно проводят медицинский осмотр испытуемых первой и второй групп.
"Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", – сказал Чихляев.
Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.
23 июня вакцину ввели еще 20-ти добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте.
Клинические исследования планируется закончить до конца июля.
Как чувствуют себя добровольцы, которые получили вакцину от коронавируса
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