Стало известно о состоянии участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первая и вторая группы добровольцев после вакцинирования от COVID-19 чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказали в министерстве обороны, все добровольцы остаются под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко.
Отмечается, что после введения вакцины от коронавируса у испытуемых не возникло каких-либо осложнений или побочных реакций.
Специалисты продолжают проведение всего спектра исследований для полного изучения реакции иммунитета на вакцину.
"По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет", – приводятся в материале слова врача анестезиолога-реаниматолога Олега Чихляева.
Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса ввели 18 добровольцам. Все, кто получил прививку, будут наблюдаться в стационаре в течение 28 дней.
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. С помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более четырех тысяч образцов плазмы крови.
Эта система выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. Плазму можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами COVID-19.
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