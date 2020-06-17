Клинические исследования вакцины от COVID-19 пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клиническое исследование вакцины против COVID-19 началось 17 июня в России, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Тестирования будут проводиться в двух медучреждениях Москвы. Вакцину в форме раствора для внутримышечного введения исследуют в военном госпитале имени Бурденко. Другую, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, изучат в Сеченовском университете. Участие примут две группы добровольцев – по 38 человек каждая.
Потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Им предоставили всю информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. Добровольцы смогут обсудить вопрос участия в исследовании с врачом и задать интересующие вопросы.
Первые из них будут вакцинированы 18–19 июня. После этого тестируемых ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней, врачи будут контролировать их состояние здоровья и брать анализы крови.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата. По словам Чернышенко, сейчас необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.
Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что в центре планируют начать клинические испытания вакцины 29 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в ведомстве рассчитывают получить вакцину до возникновения второй волны коронавируса.
В России стартуют испытания вакцины от COVID-19
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