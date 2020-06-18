Испытания вакцины от COVID-19 начались в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестирование вакцины против COVID-19 началось в России, передает РИА Новости. Как сообщает Минобороны, опытную вакцину ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

Испытания проводит МО РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ 16 июня.

Добровольцев окончательно отобрали по результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции людей. Девяти введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.

Тестирование состоится в двух учреждениях Москвы. Помимо госпиталя Бурденко, это Сеченовский университет. После вакцинации добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней, врачи будут контролировать их состояние здоровья и брать анализы крови.

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в центре планируют начать клинические испытания вакцины 29 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата.