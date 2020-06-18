Испытания вакцины от COVID-19 начались в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Тестирование вакцины против COVID-19 началось в России, передает РИА Новости. Как сообщает Минобороны, опытную вакцину ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.
Испытания проводит МО РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ 16 июня.
Добровольцев окончательно отобрали по результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции людей. Девяти введен один компонент вакцины, еще девяти – второй.
Тестирование состоится в двух учреждениях Москвы. Помимо госпиталя Бурденко, это Сеченовский университет. После вакцинации добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней, врачи будут контролировать их состояние здоровья и брать анализы крови.
Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в центре планируют начать клинические испытания вакцины 29 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата.
В России стартуют испытания вакцины от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: