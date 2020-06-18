В Роспотребнадзоре рассказали о второй волне коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России достаточно рисков для второй волны коронавирусной инфекции осенью.
"Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать "опасаемся" или "боимся", но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем", – сказала она в интервью на телеканале "Россия 24".
Попова уточнила, что делать тест на COVID-19 при соблюдении мер профилактики чаще раза в неделю нет смысла, поскольку период инкубации составляет 14 дней.
"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, но мы вот так себя правильно ведем, мы ходим в маске, мы ходим в перчатках, то делать это (тест на COVID-19) даже с периодичностью смысла нет", – объяснила она.
По словам главы ведомства, если это требование для работодателя по ряду профессий, значит, тест необходимо делать с той периодичностью, которая определена.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об угрозе повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать. В начале июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной. Он добавил, что сейчас дела с коронавирусом обстоят не лучше, чем это было в начале года.
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, что дальнейшее распространение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа. Он обратил внимание, что новую инфекцию отличает от других вирусов большая заразность, однако с течением времени это качество будет ослабевать.
Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса, отметил замминистра Евгений Камкин. Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева считает, что Москва при необходимости готова к повторному всплеску.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить маски всем без исключения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: