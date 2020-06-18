В Роспотребнадзоре рассказали о второй волне коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России достаточно рисков для второй волны коронавирусной инфекции осенью.

"Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать "опасаемся" или "боимся", но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем", – сказала она в интервью на телеканале "Россия 24".

Попова уточнила, что делать тест на COVID-19 при соблюдении мер профилактики чаще раза в неделю нет смысла, поскольку период инкубации составляет 14 дней.

"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, но мы вот так себя правильно ведем, мы ходим в маске, мы ходим в перчатках, то делать это (тест на COVID-19) даже с периодичностью смысла нет", – объяснила она.

По словам главы ведомства, если это требование для работодателя по ряду профессий, значит, тест необходимо делать с той периодичностью, которая определена.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об угрозе повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать. В начале июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной. Он добавил, что сейчас дела с коронавирусом обстоят не лучше, чем это было в начале года.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, что дальнейшее распространение коронавируса будет похоже на сезонное поведение гриппа. Он обратил внимание, что новую инфекцию отличает от других вирусов большая заразность, однако с течением времени это качество будет ослабевать.

Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса, отметил замминистра Евгений Камкин. Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева считает, что Москва при необходимости готова к повторному всплеску.