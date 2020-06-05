Минздрав прорабатывает вопрос о койках на случай второй волны COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса, сообщил замминистра Евгений Камкин.

"На сегодня мы рекомендуем – учитывая, что по некоторым регионам продолжается неблагоприятный эпидпроцесс, – койки, которые были сформированы в соответствии с нормативами, сейчас должны оцениваться с точки зрения резерва. Чтобы не менее 50% коечного фонда от фактических пациентов, которые находятся на лечении, должны быть дополнительно свободны в случае, если ситуация изменится", – цитирует его Агентство "Москва".

На круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" Камкин отметил, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Замминистра обратил внимание, что положение в регионах отличается, поэтому ограничения снимают, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном месте. По его словам, Москва прошла пик роста заболеваемости.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подтвердила, что Россия вышла на плато. В то же время она предупредила, что риск заразиться коронавирусом с приходом жары не снижается. Страны с жарким климатом тоже фиксируют случаи заболевания COVID-19, сообщила она.

За последние сутки в РФ подтверждено 8 726 случаев COVID-19, в 3 235 из них клинических проявлений не было. Общее количество случаев в стране – 449 834.