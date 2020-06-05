Ситуацию с коронавирусом в РФ удалось переломить – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".

"В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тысяч", – цитирует замминистра ТАСС.

Камкин добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений по коронавирусу в Москве позади.

По его словам, с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил шесть миллиардов рублей. Из них 2,7 миллиарда рублей пришлись на предприятия продовольственной торговли и 3,3 миллиарда – на непродовольственный сектор.