Ситуацию с коронавирусом в РФ удалось переломить – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
"В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тысяч", – цитирует замминистра ТАСС.
Камкин добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений по коронавирусу в Москве позади.
По его словам, с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил шесть миллиардов рублей. Из них 2,7 миллиарда рублей пришлись на предприятия продовольственной торговли и 3,3 миллиарда – на непродовольственный сектор.
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