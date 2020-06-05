Самый острый период ограничений по COVID-19 в Москве позади – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самый острый период ограничений по коронавирусу в Москве позади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту. Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади", – отметил Ефимов.

Он рассказал, что с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил шесть миллиардов рублей. Из них 2,7 миллиарда рублей пришлись на предприятия продовольственной торговли и 3,3 миллиарда – на непродовольственный сектор.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что более 50% магазинов в городе уже возобновили работу после снятия ряда ограничений. Градоначальник добавил, что предприятия быта, получившие разрешение на работу, открылись на две трети.

Он добавил, что столичные власти планируют составить график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий. Мэр подчеркнул, что необходимо постепенно возвращаться к полноценной жизни.

С 1 июня столица перешла на второй этап смягчения ограничений. В результате горожанам позволено совершать прогулки по графику. Для каждого дома назначен график дней, в которые москвичи могут выходить из дома. Разрешается гулять два раза в будние дни и в один выходной. Система пропусков работает до 14 июня включительно. Также по-прежнему действует масочный режим.

