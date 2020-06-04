Все обязательства перед работниками соцсферы будут исполнены в полном объеме – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все обязательства перед работниками социальной сферы Москвы будут исполнены в полном объеме, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Все наши обязательства в социальной сфере – я имею в виду зарплата врачей, учителей, работников культуры – будут исполнены в полном объеме", – отметил мэр.

По его словам, все, что запланировано и гарантировано москвичам, также будет исполнено в полном объеме. Речь идет о льготах и выплатах.

Также мэр сообщил, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля. Решение будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки.

С 5 июня в Москве возобновят работу центры информирования по переселению в рамках программы реновации. Центры предлагается посетить москвичам, которые будут переезжать в новые дома.