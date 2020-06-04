Центры информирования по программе реновации возобновят работу с 5 июня

18:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Центры информирования по переселению в рамках программы реновации возобновят работу с 5 июня в Москве, передает портал мэра и правительства Москвы.
Соответствующее распоряжение появилось в рамках изменения в указе о режиме повышенной готовности в столице. Центры предлагается посетить москвичам, которые будут переезжать по программе реновации.
В частности, сотрудники учреждений помогут с оформлением документов и организуют осмотр квартиры. После этого представители центров вручат ключи от нового жилья.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти предоставят в полном объеме ресурсы для продолжения строительства по программе реновации. Он отметил, что во время пандемии коронавируса значительная часть строек продолжила работу. Собянин сообщил, что власти решили не останавливать крупнейшие строительные программы столицы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с момента старта реновации в Москве новое жилье получило более 17 тысяч человек. Жители более 130 домов смогли переехать в новые квартиры.
Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что строительство 67 домов по программе реновации планируют завершить до конца 2020 года. Он заявил, что сейчас в столице строится 171 дом. 91 здание находится на стадии проектирования.
Собянин осмотрел стартовый дом программы реновации в районе Ростокино
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