Депутат Мосгордумы отметил влияние онлайн-обсуждений по реновации на рост аудитории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что аудитория у онлайн-обсуждений по реновации шире, чем у привычного формата. Об этом сообщает ТАСС.
"Я бы не исключал, что голосование и прием жителей в онлайн-формате будут параллельными инструментами для большего охвата жителей, участников, экспертов, когда невозможно в одном месте собрать большое число людей. Дистанционные способы позволяют проводить общение-онлайн практически неограниченного числа участников", – заявил депутат.
По словам Козлова, за последние два месяца онлайн-совещания и собрания стали более привычны как москвичам в частности, так и россиянам в целом. Тем не менее, речи об отмене традиционных обсуждений не идет.
"Конечно, когда меры будут сняты, традиционные форматы к нам вернутся. И все-таки москвичи уже несколько лет активно пользуются онлайн-ресурсами и влияют на жизнь города с помощью таких форматов", – объяснил он.
Александр Козлов заявил, что дистанционные обсуждения будут в дальнейшем применяться либо ситуативно, как сейчас, либо дополнят обычные встречи. При этом он отметил, что обсуждения проектов по старым правилам отчасти ограничивают права граждан, поскольку залы не могут вместить больше 300-500 человек.
Также депутат Мосгордумы напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, согласно которым стало возможным более простое проведение онлайн-голосований при общих собраниях в домах.
23 марта текущего года председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве все публичные слушания переводят в электронный формат. Экспозиции стали представлять на портале "Активный гражданин". Как заявила Княжевская, все замечания горожан будут передаваться специалистам.
Последние на данный момент электронные общественные обсуждения по проектам планировки территории в рамках программы реновации в проекте "Активный гражданин" касаются жителей районов Богородское, Перово и Соколиная Гора.
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