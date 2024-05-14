Агроном Терентьев посоветовал обработать растения антидепрессантами после заморозков

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Биолог и агроном Денис Терентьев рассказал, что помочь дачным растениям восстановиться после заморозков сможет обработка антидепрессантами. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт уточнил, что речь идет о биопрепаратах, основная задача которых заключается в регуляции жизненных процессов после похолодания или засухи. По его словам, обычно для обработки растений используются эпин, циркон, янтарная кислота, НВ-101 и энерген. Терентьев посоветовал обращать внимание на инструкции к ним, поскольку там указано, какое количество препарата вводить и как именно это делать.

Также специалист заявил, что восстановиться растениям могут помочь холодные опрыскивания в сочетании с установкой временных укрытий. Терентьев посоветовал обрызгать пострадавшие растения пульверизатором и отметил, что необходимо следить, чтобы на листья и ствол попадали только мелкие капли влаги. После этого насаждения нужно покрыть плотным материалом.

За счет таких манипуляций растения получат возможность оттаять с минимальными потерями. Если же этого не сделать, смена температур с приходом тепла приведет к дополнительному стрессу для саженцев.

Кроме того, эксперт отметил, что в восстановлении может помочь внеплановая подкормка минимальными дозами удобрения. Также в целях облегчения перемены температур можно обрезать поврежденные морозом части растения. К такому методу Терентьев рекомендовал прибегнуть только через несколько дней после наступления тепла – к тому моменту не подлежащие восстановлению черные или темно-коричневые участки будут четко видны.

Ранее специалист в сфере садоводства Андрей Туманов посоветовал сохранять запас рассады на случай гибели высаженных культур. Эксперт также обратил внимание, что в результате заморозков наиболее серьезный урон получают растения, которые уже успели расцвести. Он рекомендовал внимательно осмотреть их пестики.