Эксперт Туманов посоветовал иметь запас рассады на случай заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весенние заморозки приходят в столичный регион регулярно. В связи с этим садоводам следует задуматься о создании запасов рассады на случай гибели высаженных культур. Такую рекомендацию в беседе с Агентством "Москва" дал председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.

"Многие теплолюбивые овощные еще не высаживали, а те, кто высаживал, наверное, сделали хорошее укрытие. Я, например, высадил часть помидоров в теплицу до заморозков, но, во-первых, я их хорошо укрыл, а во-вторых, оставил дома страховой запас на случай, если эти помидоры замерзнут. Замерзнут – высажу страховой запас, нет – просто отдам его соседям", – поделился специалист.

Он также обратил внимание на то, что при выборе сортов растений необходимо уточнять их климатическую устойчивость. Если при покупке семян садовод не обратил на это внимания, ему придется столкнуться с трудностями, отметил Туманов.

По словам специалиста, в период заморозков наиболее серьезный урон получают уже цветущие растения. Туманов посоветовал внимательно осмотреть пестики тех из них, которые потенциально могли пострадать от холода. Если они остались зелеными, то все в порядке. В случае их почернения урожая от растения можно больше не ждать.

Эксперт напомнил, что во время пришедшего в регион похолодания в Подмосковье цвели вишня, слива, черешня и алыча гибридная. При этом бутоны цветков яблонь еще не успели распуститься, поэтому по поводу их Туманов посоветовал не переживать.

Ранее специалисты высадили 4,6 миллиона саженцев виолы в Москве. Цветами были украшены улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и магистралей. Заммэра Петр Бирюков также рассказал, что в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады.