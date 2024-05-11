Более 4,6 млн саженцев виолы украсили клумбы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты провели работы по высадке 4,6 миллиона саженцев виолы в Москве. Они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и магистралей, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, сейчас в городских теплицах ведется подготовка цветочной рассады.

"При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения", – объяснил он.

Также специалисты дополнительно закаляют рассаду, чтобы растения чувствовали комфорт при любых погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветов их можно будет видеть до поздней осени, отметил заммэра.

Бирюков напомнил, что в рамках месячника по благоустройству столичные цветники подготовили к новому сезону. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.

Ранее в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" началось массовое цветение стрелиций, известных как "райские птицы". Уточняется, что стрелиция довольно медленно растет и может достигнуть до двух метров в высоту. При этом цветет она на третий-пятый год жизни.