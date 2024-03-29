Папайя начала плодоносить в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" плодоносит дынное дерево или папайя.

"Посетители могут увидеть плоды в Пальмовой оранжерее", – сообщили в пресс-службе сада.

Как отмечается, собирать плоды папайи нужно осторожно. Дерево выпускает сок-латекс, способный вызывать раздражение кожи и аллергические реакции.

В пресс-службе рассказали, что плоды и листья папайи содержат алкалоид карпаин, обладающий глистогонным действием, который в больших дозах может быть опасен.

Ранее неизвестная женщина срезала подснежники в "Аптекарском огороде". Цветы занесены в красную книгу. Срезать их на территории ботанического сада незаконно.