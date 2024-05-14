Три жилых дома по реновации построят на улице Маршала Чуйкова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

​Три жилых дома построят по программе реновации в Кузьминках на юго-востоке Москвы. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Выпущены градостроительные планы земельных участков общей площадью 1,15 гектара под строительство жилых домов в рамках квартальной застройки", – передает слова Княжевской сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Объекты расположатся по адресам улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6.

Княжевская подчеркнула, что жилье возведут рядом с парком "Кузьминки". Там горожане могут проводить тихий отдых и заниматься спортом.

Ранее председатель Москомархитектуры заявила, что в Басманном районе возведут новостройку по реновации по адресу Старокирочный переулок, владение 6. Общая площадь земельного участка составит 0,49 гектара. По словам Княжевской, дом построят с учетом сохранения уникального облика Басманного района столицы.