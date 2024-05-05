Новый многофункциональный ЖК построят на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Хорошёво-Мнёвники на 3-м Силикатном проезде, владение 6 появится новый многофункциональный жилой комплекс. Разрешение на строительство выдал комитет государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор), передает Агентство "Москва".

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь новостроек составит около 83 тысяч "квадратов", а первая очередь будет состоять из двух корпусов переменной этажности, рассчитанных на 1 114 квартир.

Глава ведомства Игорь Войстратенко заявил, что оба корпуса построят на стилобатах, в которых планируется разместить коммерческие помещения площадью более 1,8 тысячи "квадратов" для магазинов, кафе и других сервисов. На двух подземных уровнях будут расположены паркинг на 350 машиномест и 109 кладовых.

Отмечается, что примерами ЖК послужили природные скальные виды. Каскад из балконов создаст эффект горных уступов, а фасадную систему облицуют хризотил-цементными панелями с декоративными металлическими элементами.

Помимо этого, во внутреннем дворе предусмотрен парк на 0,45 гектара с озеленением, детскими площадками и местами для отдыха. Также специалисты проведут реконструкцию улично-дорожной сети.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Жильцы снесенных домов получили новые квартиры на улице Мельникова. Новостройка стала первой заселенной по программе реновации в районе.