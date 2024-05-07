Дом по программе реновации построят в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дом по программе реновации возведут в Басманном районе. Он будет находиться по адресу Старокирочный переулок, владение 6. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,49 гектара. Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик", – отметила она.

По ее словам, в связи с этим новые объекты строят с учетом имеющейся застройки.

Ранее стало известно, что в районе Хорошёво-Мнёвники на 3-м Силикатном проезде, владении 6 появится новый многофункциональный жилой комплекс. Общая площадь новостроек составит около 83 тысяч "квадратов", а первая очередь будет состоять из двух корпусов переменной этажности, рассчитанных на 1 114 квартир.

До этого руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Таганском районе Москвы снесли первые жилые дома в рамках программы реновации. Жильцы снесенных домов получили новые квартиры на улице Мельникова. Новостройка стала первой заселенной по программе реновации в районе.

