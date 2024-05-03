170 жилых многоквартирных домов отремонтируют в ЮЗАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда отремонтируют 170 многоквартирных домов (МКД) в ЮЗАО. Как пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства, работы пройдут в 2024 году.

Самым высоким МКД, вошедшим в перечень работ на юго-западе города, является 17-этажный дом № 14 на Ломоносовском проспекте в Гагаринском районе. Его построили в 1953 году для профессоров и преподавателей МГУ имени Ломоносова.

В пресс-службе уточнили, что здесь будет восстановлен не только фасад, но и покрытие кровли. Сначала рабочие расчистят внешний облик сооружения, заменят керамическую плитку и обновят кирпичную кладку. Затем стены защитят от осадков, а также починят входные группы, балконы и цоколь.

Самым длинным жилым домом назван дом 99 на Ленинском проспекте. 16-этажный дом, построенный в 1981 году, имеет 22 подъезда и находится в Обручевском районе. Он состоит из двух объемов, соединенных между собой стилобатом.

Для капремонта специалисты применят передовую технологию с применением полимерцементных смесей, так как жилой дом облицован мелкоразмерной плиткой. Сначала специалисты ликвидируют трещины и отобьют аварийную плитку, потом нанесут специальные клеевые смеси, а далее покроют фасад штукатуркой и фасадной краской.

"Особое внимание уделят межпанельным швам, их расчистят и заново загерметизируют. В доме также отремонтируют входные группы и балконы, а в местах общего пользования установят новые оконные блоки", – указали в пресс-службе.

Самым старым МКД, вошедшим в перечень капремонта, является дом 45 на улице Вавилова в Академическом районе. Пятиэтажку построили в 1950 году в стиле неоклассицизма. Здесь не только починят фасад, но и восстановят архитектурные элементы.

Ранее стало известно, что 2,7 тысячи жителей ЮЗАО из 31 старого дома стали правообладателями квартир по программе реновации с начала 2024 года. Именно в этом округе договоры на новое жилье оформили больше всего жителей столицы в сравнении с другими столичными округами.

