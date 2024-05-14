Число жертв при обрушении жилого дома в Белгороде увеличилось до 17

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число жертв при обрушении части жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда здания.

Обрушение подъезда многоэтажного дома в Белгороде произошло 12 мая после атаки Вооруженных сил Украины. Специалисты завершили основную часть разбора завалов дома на улице Щорса. По последним данным 27 человек числятся пострадавшими.

По данным СМИ, армия Украины могла выпустить ракету из Казачьей Лопани в Харьковской области. В свою очередь, в министерстве обороны РФ заявили, что здание было повреждено фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Владимиру Путину было доложено о происшествии в Белгороде. Глава государства отдал все необходимые поручения.

Позже министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила о сохранении угрозы обрушений конструкций поврежденного здания.