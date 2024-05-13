В Белгороде сохраняется угроза обрушения конструкций поврежденного от взрыва дома

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

В Белгороде сохраняется угроза обрушения конструкций дома, поврежденного от взрыва после удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на оперативном совещании с губернатором Вячеславом Гладковым, передает РИА Новости.

По его словам, угроза сохраняется в части одной блок-секции, до деформационных швов.

Подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде днем 12 мая из-за атаки со стороны ВСУ. Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершилась. На сегодняшний день из-под завалов извлекли тела 15 человек. Еще 27 человек пострадали.

СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

