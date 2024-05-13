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13 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": раненного при атаке на Белгород младенца доставили в больницу в Москве

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Полуторамесячного ребенка, пострадавшего в результате атаки на Белгород 12 мая, на вертолете санитарной авиации доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Ребенка доставили в Москву в сопровождении матери, которая также получила ранения, и бригады реаниматологов Московского территориального центра Медицины катастроф. Младенец перенес полет удовлетворительно, однако его состояние в целом оценивается как тяжелое, его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиярегионывидеоВлада Егорова
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