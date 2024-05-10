Самолет совершил вынужденную посадку в Кирове из-за неполадок с шасси

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летевший из Котласа самолет авиакомпании "Руслайн" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси. Об этом со ссылкой на Центральное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас–Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова, так как при взлете у воздушного судна не убиралась передняя стойка шасси", – указано в сообщении.

Отмечается, что посадка самолета прошла в штатном режиме, самолет не получил повреждений. 37 пассажиров и 4 члена экипажа, находившиеся на борту судна, не пострадали.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия, транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасной эксплуатации воздушного судна и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП в аэропорту Саранска. Отмечалось, что борт выкатился с полосы примерно на 10 метров.

В самолете находились 87 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал, а самолет повреждений не получил.