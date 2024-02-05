Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Инцидент произошел 5 февраля в 20:34 по московскому времени. Самолет выкатился с полосы примерно на 10 метров. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а самолет повреждений не получил.

В настоящее время аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет самолетов.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что на борту находились тренеры по фигурному катанию. Помимо нее, в самолете были чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская и комментатор Александр Гришин.

"Сейчас машины чистят дорогу, чтобы нас высадить. Мы все в порядке. Но приземление мне показалось жестковатым", – сказала Тарасова.

В Саранске с 6 по 9 февраля пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

До этого аналогичный инцидент произошел в аэропорту Норильска. Там за пределы ВПП выкатился самолет, который готовился к взлету в Красноярск. В результате произошедшего никто не пострадал.

