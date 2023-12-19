На Камчатке самолет, летевший в Магадан, вернулся в аэропорт из-за неисправности

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Самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия", летевший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на авиакомпанию.

Уточняется, что после взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора правого двигателя. Борт будет заменен на резервное воздушное судно, после чего рейс будет выполнен.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. В частности, правоохранители проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

В ведомстве отметили, что посадка была выполнена в штатном режиме. На борту самолета находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, никто не пострадал. Само воздушное судно также не получило повреждений.

Ранее самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, при посадке в аэропорту Оссора в Камчатском крае выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто из них не пострадал.

До этого самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Ташкент, экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира на борту. Нарушителем оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Его сняли с рейса сотрудники полиции.

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