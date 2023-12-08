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08 декабря, 19:24

Транспорт

Самолет компании "Россия" совершил аварийную посадку в Ставропольском крае

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет авиакомпании "Россия" рейса Минеральные Воды – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. На воздушном судне находятся 111 пассажиров. Об этом пишет ТАСС.

По информации оперативных служб, причиной внештатной ситуации стала разгерметизация на борту.

"Самолет успешно произвел посадку в аэропорту", – заявили в экстренных службах.

По предварительным данным, медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Байкал в Улан-Удэ при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель воздушного судна.

После произошедшего самолет успешно совершил посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

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