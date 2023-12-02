02 декабря, 14:05Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Фото: 123RF/olgavolodina
Самолет А-321, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе аэропорта.
Уточняется, что судно благополучно приземлилось в 13:11 по московскому времени. Начались штатные процедуры по обслуживанию пассажиров.
Ранее агентство сообщало, что у самолета, предположительно, отказал левый двигатель.
Накануне самолет "Аэрофлота", летевший по маршруту Калининград – Москва, вынужден был приземлиться в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за возникшей неисправности.
Все 182 пассажира воздушного судна были направлены в зал ожидания аэропорта для дальнейшего вылета в Москву уже на другом самолете. Прокуратура начала проверку после инцидента.
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