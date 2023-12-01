Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Калининград – Москва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки в петербургском аэропорту Пулково самолета компании "Аэрофлот", летевшего по маршруту из Калининграда в Москву, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов по факту вынужденной посадки в Пулково самолета рейса Калининград – Москва", – уточнили в столичной прокуратуре.

В настоящее время все 182 пассажира воздушного судна направлены в зал ожидания аэропорта для дальнейшего вылета в Москву уже на другом самолете, подчеркнули в надзорном ведомстве. На контроле держит ситуацию и столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

Самолет "Аэрофлота" вынужден был приземлиться в Санкт-Петербурге из-за возникшей технической неисправности. Во время полета наземные службы получили эту информацию и привели аварийно-спасательную команду в полную готовность. Самолет успешно приземлился в 12:20.

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