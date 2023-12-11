Самолет рейса Нью-Йорк – Ташкент экстренно сел в Петербурге

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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Ташкент, утром 11 декабря экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира на борту. Об этом сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.

Отмечается, что инцидент произошел в 05:35 по московскому времени на рейсе HY102. Командир Boeing 787 решил произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования.

В сообщении добавили, что по радиосвязи сообщили о проблеме на борту. Нарушителем оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Его сняли с рейса сотрудники полиции.

В авиакомпании подчеркнули, что самолет продолжит полет в аэропорт назначения после оформления необходимых процедур.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" рейса Минеральные Воды – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. По информации оперативных служб, причиной внештатной ситуации стала разгерметизация на борту.

До этого тяжелый транспортный самолет Ил-76, выполнявший рейс из Новосибирска, совершил срочную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа навигационной системы.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя