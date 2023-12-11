Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета во Внуково

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Груз для онкологической больницы, который находился в самолете авиакомпании Utair, выполнявшем маршрут из Москвы в Ханты-Мансийск и вернувшемся в аэропорт вылета из-за неисправности, не был опасен для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва – Ханты-Мансийск. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру", – говорится в сообщении.

До этого в СМИ появилась информация, что самолет авиакомпании Utair осуществил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Воздушное судно подало сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси. Посадка прошла успешно.

На борту присутствовало 19 килограммов радиоактивного вещества. Как уточнили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, в самолете находились 66 пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после публикаций об аварийной посадке борта авиакомпании Utair.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Нью-Йорка в Ташкент, утром 11 декабря экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира на борту. Нарушителем оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Его сняли с рейса сотрудники правоохранительных органов.

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