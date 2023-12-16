Самолет при посадке на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, при посадке в аэропорту Оссора в Камчатском крае выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА Новости.

На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто из них не пострадал. Воздушное судно также не повреждено.

Отмечается, что после посадки самолета при пробеге по взлетно-посадочной полосе произошел непрогнозируемый мощный боковой порыв ветра, в результате которого воздушное судно выкатилось на боковую полосу безопасности. Предотвратить трагедию помогли грамотные действия экипажа воздушного судна.

После ЧП самолет доставил в Петропавловск-Камчатский жителя Оссоры, для перемещения которого к месту оказания медпомощи рейс вылетал в поселок.

В связи со случившимся проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В ходе нее будет дана оценка соблюдению экипажем нормативных требований при выполнении захода на посадку, а также действиям оператора аэродрома по содержанию взлетно-посадочной полосы.

Ранее региональное управление МЧС России предупредило, что мощный циклон, идущий из акватории Тихого океана, накроет Камчатку. Спасатели функционируют в режиме повышенной готовности до его окончания.

Атмосферный вихрь начнет оказывать влияние на южные районы полуострова в ночь на 18 декабря. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районах, а также на юге Мильковского округа ожидается сильный снег и метель.

Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, в прибрежных районах штормовой силы в 30 метров в секунду, на юго-западном побережье до 35 метров в секунду.

Утром 24 октября самолет при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга. На борту находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров доставили в авиагавань.

Позже стало известно, что предварительная причина случившегося заключается в неблагоприятных погодных условиях – в городе шел снег, а температура воздуха была около -1 градуса.

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