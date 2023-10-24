Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Перми

Фото: Центральное МСУТ СКР

Утром 24 октября самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia, рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Уточняется, что на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиров доставили в аэровокзал.

Специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос об эвакуации самолета на стоянку. На данный момент аэропорт закрыт на прием и отправление воздушных судов.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет турецкого перевозчика AnadoluJet вышел за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту Большое Савино.

Инцидент произошел во время посадки рейса TK 3964, который совершал перелет из Антальи в Пермь. В результате него также никто не пострадал.