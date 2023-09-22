Самолет авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП в Перми

Фото: телеграм-канал Baza

Пассажирский самолет турецкого перевозчика AnadoluJet вышел за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Отмечается, что инцидент произошел во время посадки рейса TK 3964, который совершал перелет из Антальи в Пермь. В результате него никто не пострадал. В ближайшее время судно отбуксируют на стоянку.

Сейчас аэродром закрыт на прием и отправление воздушных судов. AnadoluJet выполняет внутренние и международные рейсы и базируется в международном аэропорту Эсенбога города Анкара.

После инцидента технические специалисты турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines начали расследовать причины, по которым лайнер его дочерней компании выкатился за пределы ВПП, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Там уточнили, что борт выкатился за пределы рулежной дорожки после приземления. Пассажиров эвакуировали из самолета, каких-либо проблем со здоровьем у них или экипажа не было.

Ранее легкомоторный самолет марки "Бекас" рухнул вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области. Как пишут местные СМИ со ссылкой на силовые структуры, воздушное судно зацепилось за провода, получило разряд в 10 тысяч вольт и упало на землю.

До этого рейс авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Москву, экстренно приземлился в Ташкенте. Причиной стало плохое самочувствием пассажира.

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