Легкомоторный самолет разбился в Пензенской области

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Легкомоторный самолет марки "Бекас" рухнул вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области, сообщается на сайте транспортной прокуратуры по региону.

ЧП произошло около 16:10 по московскому времени.

"Обстоятельства и причины падения устанавливаются. На место происшествия выехал заместитель Пензенского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Пензенского ЛО МВД России на транспорте", – говорится в сообщении.

Ведомство организовало проверку по факту соблюдения требований безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на силовые структуры, воздушное судно зацепилось за провода, получило разряд в 10 тысяч вольт и упало на землю. Пилот погиб, однако официально эта информация не подтверждена.

20 сентября истребитель Су-34 без боекомплекта разбился в Воронежской области вдали от населенных пунктов. Падение произошло около 10:00 по московскому времени. Истребитель выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Экипаж воздушного судна успел катапультироваться.