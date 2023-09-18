В США ищут потерпевший аварию "стелс"-истребитель F-35B

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В США идут поиски "стелс"-истребителя F-35B, который потерпел аварию в Южной Каролине. Об этом сообщает Объединенная база Чарльстон на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что пилот истребителя в результате аварии благополучно катапультировался.

Как сообщает канал WCSC со ссылкой на Корпус морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты.

Пилота истребителя госпитализировали, в данный момент его состояние оценивается как стабильное. Уточняется, что поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться. Истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль в штате Мичиган.

До этого пять чилийских военных погибли в результате крушения вертолета на юге страны. По данным Военно-воздушных сил республики, в момент происшествия воздушное судно выполняло тренировку по полету в ночное время.

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