В Турции вертолет во время тушения лесного пожара упал в водохранилище

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В турецкой провинции Измир вертолет, тушивший пожары, упал в водохранилище. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы на своей странице в соцсети X.

По его словам, связь с экипажем оборвалась 16 сентября в 23:53 по местному времени (совпадает с московским). Вертолет упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара.

Одного члена экипажа уже удалось спасти, еще троих в данный момент ищут, отметил Юмаклы. В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники полиции, береговой охраны и управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что военный вертолет V-22 Osprey с морскими пехотинцами США разбился возле острова Мелвилл у берегов Австралии во время учений, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.

Позже стало известно о том, что трое американских военных, которые входили в число 23 пассажиров на борту разбившегося вертолета, скончались.