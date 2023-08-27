Трое американских военных из упавшего в Австралии вертолета погибли

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Трое американских военных, которые входили в число 23 пассажиров на борту разбившегося на севере Австралии вертолета, ушли из жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя Корпуса морской пехоты США.

"Всего на борту было 23 человека. Смерть 3 подтверждена, еще 5 доставлены в Королевский госпиталь Дарвин в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военный вертолет с морскими американскими пехотинцами рухнул во время учений у берегов Австралии. V-22 Osprey упал недалеко от острова Мелвилл. В учениях принимали участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.

После этого сообщалось, что нескольких военных после крушения удалось спасти.

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