Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на которую ссылается ТАСС.

На борту находились два человека. По предварительным данным, они погибли.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района. Самолет рухнул при выполнении взлета с акватории реки Дудинка.

Позже в региональном ГУ МЧС подтвердили гибель двух человек. Там также добавили, что упавший самолет потушен, к ликвидации пожара были привлечены 9 человек и 3 единицы техники.

Утром 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа". На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента пострадали десять человек. Погибли пять человек. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.



В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека