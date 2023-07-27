Шесть человек погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Алтае

Вертолет Ми-8 упал в Республике Алтай. В результате аварии шесть человек погибли, еще семь пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Предположительно, частный Ми-8 задел электропровода при заходе на посадку и загорелся. На месте работают пожарные и спасатели.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них 90% ожога тела, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



Как уточняет в своем телеграм-канале Росавиация, крушение вертолета Ми-8 авиакомпании "Алтай Авиа" произошло в 200 километрах южнее Горно-Алтайска. Всего на борту судна было 15 человек: 3 члена экипажа и 12 туристов. Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.



Ранее девять человек погибли в результате крушения самолета "Антонов" в аэропорту Порт-Судан. Среди них четверо были военными.

До этого самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал. Воздушное судно нашли в джунглях спустя несколько дней. Позже в Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося судна.

