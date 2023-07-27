11:50Происшествия
Шесть человек погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Алтае
Предположительно, частный Ми-8 задел электропровода при заходе на посадку и загорелся. На месте работают пожарные и спасатели.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них 90% ожога тела, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В ведомстве уточнили, что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.
До этого самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал. Воздушное судно нашли в джунглях спустя несколько дней. Позже в Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося судна.
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